Глава МИД Литвы выразил поддержку находящемуся в заключении критику Кремля Кара-Мурзе

"После важного звонка с Е. Кара-Мурзой я повторил, что Литва поддерживает находящегося в заключении критика Кремля В. Кара-Мурзу. Он и другие политзаключенные в России должны быть освобождены. Все, кто способствует этим репрессиям, должны за это ответить", – заявил Г. Ландсбергис в социальной сети X во вторник.

Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза был приговорен к 25 годам лишения свободы за высказывания против войны в Украине. На этой неделе его адвокат сообщил о переводе заключенного в карцер на четыре месяца.

42-летний В. Кара-Мурза в апреле прошлого года был приговорен к беспрецедентному приговору за "государственную измену", распространение "фейковых" новостей о российских вооруженных силах и работу в "нежелательной" организации.

Выпускник Кембриджа на протяжении многих лет призывал Запад ввести санкции против Кремля.