Глава МИД Литвы встретился со своим польским коллегой: стратегическое партнерство Литвы и Польши продолжает укрепляться

"Историческое стратегическое партнерство между Литвой и Польшей продолжает укрепляться и дает новый импульс всей Европе", - сказал на встрече Г. Ландсбергис, подчеркнув обоюдное согласие продолжать диалог.

Как сообщает Министерство иностранных дел (МИД), министры Литвы и Польши согласились, что необходимо коренным образом изменить долгосрочное отношение Запада к угрозе со стороны России, отдав приоритет ее всестороннему сдерживанию.

"Одним из способов ослабить Россию и добиться победы Украины является дальнейшее усиление санкций против России и Беларуси. Страны, имеющие границу с Россией и Беларусью, должны придерживаться единого механизма реализации санкций и совместными усилиями не допускать их обхода", - отметил Г. Ландсбергис.