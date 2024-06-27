Глава МИД Литвы встретился с председателем ЕСПЧ: чувство безнаказанности позволяет России угрожать литовским судьям, политикам и активистам гражданского общества

25 июня в Страсбурге министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис встретился с председателем Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Сиофрой О’Лири, сообщает Министерство иностранных дел.
„Уважение верховенства права имеет решающее значение для достижения исторической справедливости и сохранения порядка, основанного на правилах. Чувство безнаказанности позволяет России угрожать литовским судьям, политикам и активистам гражданского общества, игнорируя даже основополагающие принципы международного права“, - заявил на встрече Г. Ландсбергис.
Министр поблагодарил судей ЕСПЧ и уходящего председателя за их усилия по защите Украины законными средствами от последствий российской агрессии и представил усилия Литвы по созданию Специального международного трибунала и возвращению депортированных украинских детей.
„После того, как Украина добьется военной победы, важно будет установить справедливость и полную ответственность России за варварскую войну и преступления против человечества“, - цитируется в сообщении министр иностранных дел Литвы.
В ходе встречи глава литовской дипломатии обсудил с С. О’Лири, как Литва выполняет решения ЕСПЧ. Министр отметил, что Литва поддерживает деятельность ЕСПЧ, и подтвердил решимость придерживаться принципа верховенства права.