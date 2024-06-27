2024.06.27 16:26

Глава МИД Литвы встретился с председателем ЕСПЧ: чувство безнаказанности позволяет России угрожать литовским судьям, политикам и активистам гражданского общества

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Г. Ландсбергис встретился с председателем ЕСПЧ С. О'Лири
Г. Ландсбергис встретился с председателем ЕСПЧ С. О'Лири
ФОТО: mfa.lt

25 июня в Страсбурге министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис встретился с председателем Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Сиофрой О’Лири, сообщает Министерство иностранных дел.

25 июня в Страсбурге министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис встретился с председателем Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Сиофрой О’Лири, сообщает Министерство иностранных дел.

„Уважение верховенства права имеет решающее значение для достижения исторической справедливости и сохранения порядка, основанного на правилах. Чувство безнаказанности позволяет России угрожать литовским судьям, политикам и активистам гражданского общества, игнорируя даже основополагающие принципы международного права“, - заявил на встрече Г. Ландсбергис.

Министр поблагодарил судей ЕСПЧ и уходящего председателя за их усилия по защите Украины законными средствами от последствий российской агрессии и представил усилия Литвы по созданию Специального международного трибунала и возвращению депортированных украинских детей.

„После того, как Украина добьется военной победы, важно будет установить справедливость и полную ответственность России за варварскую войну и преступления против человечества“, - цитируется в сообщении министр иностранных дел Литвы.

В ходе встречи глава литовской дипломатии обсудил с С. О’Лири, как Литва выполняет решения ЕСПЧ. Министр отметил, что Литва поддерживает деятельность ЕСПЧ, и подтвердил решимость придерживаться принципа верховенства права.

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