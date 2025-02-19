2025.02.19 17:55

Глава МИД Литвы: время дискуссий прошло, Европа должна сейчас предпринять решительные действия

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В ходе визита в Швецию министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что время дискуссий о ситуации с безопасностью в регионе прошло. По его словам, крайне важно, чтобы Европа как можно скорее предприняла решительные действия по укреплению своей безопасности.

„Время дискуссий прошло, предпринять решительные действия Европа должна сейчас. Исход войны России против Украины определит будущее всей Европы и повлияет на глобальную архитектуру безопасности“, - в сообщении Министерства иностранных дел цитируется К. Будрис.

В ходе визита в Стокгольм глава литовской дипломатии встретился с министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Стенергард, с которой обсудил двустороннее сотрудничество между государствами, региональное сотрудничество стран Северной Европы и Балтии, вызовы безопасности, стоящие перед регионом, агрессию России против Украины и поддержку этой страны.

В ходе встречи К. Будрис подчеркнул, что страны Северной Европы и Балтии являются одними из крупнейших сторонников Украины и готовы и дальше увеличивать свою поддержку. По мнению К. Будриса, все европейские страны должны продемонстрировать приверженность усилению политической, финансовой и военной поддержки Украины, а также инвестировать в собственную безопасность путем увеличения финансирования обороны.

Министр подчеркнул, что у Европы есть четкая общая цель – не только добиваться прекращения войны в Украине, но и остановить российскую агрессию раз и навсегда. По мнению К. Будриса, устойчивый мир может быть достигнут только путем предоставления Украине реальных гарантий безопасности, и самой надежной из них, по мнению министра, является членство Украины в НАТО.

К. Будрис отправился в Швецию на фоне напряженности вокруг ситуации в Украине.

Во вторник в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций США и России, которые продолжались более четырех часов. Госдепартамент США сообщил после переговоров, что госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров договорились „назначить соответствующие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему прекращению конфликта в Украине“.

Ответом на эти переговоры стали неформальные саммиты по Украине и европейской безопасности во Франции в понедельник и среду.

В состоявшейся в понедельник встрече приняли участие главы правительств Польши, Дании, Нидерландов, Испании, Германии, Великобритании и Италии, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета (ЕК) Антонио Коста.

На встречу в среду приглашены Норвегия, Канада, страны Балтии, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.

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