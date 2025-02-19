Глава МИД Литвы: время дискуссий прошло, Европа должна сейчас предпринять решительные действия

„Время дискуссий прошло, предпринять решительные действия Европа должна сейчас. Исход войны России против Украины определит будущее всей Европы и повлияет на глобальную архитектуру безопасности“, - в сообщении Министерства иностранных дел цитируется К. Будрис.
В ходе визита в Стокгольм глава литовской дипломатии встретился с министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Стенергард, с которой обсудил двустороннее сотрудничество между государствами, региональное сотрудничество стран Северной Европы и Балтии, вызовы безопасности, стоящие перед регионом, агрессию России против Украины и поддержку этой страны.
В ходе встречи К. Будрис подчеркнул, что страны Северной Европы и Балтии являются одними из крупнейших сторонников Украины и готовы и дальше увеличивать свою поддержку. По мнению К. Будриса, все европейские страны должны продемонстрировать приверженность усилению политической, финансовой и военной поддержки Украины, а также инвестировать в собственную безопасность путем увеличения финансирования обороны.
Министр подчеркнул, что у Европы есть четкая общая цель – не только добиваться прекращения войны в Украине, но и остановить российскую агрессию раз и навсегда. По мнению К. Будриса, устойчивый мир может быть достигнут только путем предоставления Украине реальных гарантий безопасности, и самой надежной из них, по мнению министра, является членство Украины в НАТО.
К. Будрис отправился в Швецию на фоне напряженности вокруг ситуации в Украине.
Во вторник в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций США и России, которые продолжались более четырех часов. Госдепартамент США сообщил после переговоров, что госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров договорились „назначить соответствующие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему прекращению конфликта в Украине“.
Ответом на эти переговоры стали неформальные саммиты по Украине и европейской безопасности во Франции в понедельник и среду.
В состоявшейся в понедельник встрече приняли участие главы правительств Польши, Дании, Нидерландов, Испании, Германии, Великобритании и Италии, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета (ЕК) Антонио Коста.
На встречу в среду приглашены Норвегия, Канада, страны Балтии, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.