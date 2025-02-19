Глава МИД Литвы: время дискуссий прошло, Европа должна сейчас предпринять решительные действия

Министр подчеркнул, что у Европы есть четкая общая цель – не только добиваться прекращения войны в Украине, но и остановить российскую агрессию раз и навсегда. По мнению К. Будриса, устойчивый мир может быть достигнут только путем предоставления Украине реальных гарантий безопасности, и самой надежной из них, по мнению министра, является членство Украины в НАТО.