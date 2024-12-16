Глава МИД Литвы видит необходимость в ограничении безвизового режима для грузинских дипломатов и госчиновников

„Когда мы видим задержание политической оппозиции, ее лидеров, мы видим насилие, применяемое против протестующих – это не то, что мы можем игнорировать или с этим смириться. Литва уже ввела санкции в отношении почти 30 лиц, которые несут прямую ответственность и организовали жестокое подавление протестующих. Мы призываем Европейский союз также ввести санкции против этих лиц“, – заявил К. Будрис журналистам в Брюсселе.