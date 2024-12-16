Глава МИД Литвы видит необходимость в ограничении безвизового режима для грузинских дипломатов и госчиновников

„Когда мы видим задержание политической оппозиции, ее лидеров, мы видим насилие, применяемое против протестующих – это не то, что мы можем игнорировать или с этим смириться. Литва уже ввела санкции в отношении почти 30 лиц, которые несут прямую ответственность и организовали жестокое подавление протестующих. Мы призываем Европейский союз также ввести санкции против этих лиц“, – заявил К. Будрис журналистам в Брюсселе.
„Второй момент — безвизовый режим. Его следует ограничить лицам с дипломатическими или служебными паспортами. Это минимум, что мы можем сделать. Также, необходимо дать четкий сигнал о том, что этот запрет может быть расширен и в будущем“, – сказал он.
Кроме того, отметил К. Будрис, Литва поддерживает призывы президента Грузии Саломе Зурабишвили и неправительственных организаций страны повторить парламентские выборы.
„Третье – провести технические и политические переговоры с Грузией в соответствии с соглашением об ассоциации между Евросоюзом и Грузией. А также – прекратить все отношения с грузинскими ведомствами и прекратить финансовую поддержку“, – призвал политик.
„С другой стороны, мы должны послать четкий сигнал гражданскому обществу Грузии, что мы его поддержим. Но для этого нужен финансовый пакет – чтобы показать, что мы настроены серьезно. Нам нужно послать сигнал жителям Грузии на улицах, что Европа не бросает их, что Европа с ними, что Европа нуждается в вас“, – заключил он.