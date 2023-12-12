Глава МИД Литвы: Венгрия, блокирующая членство Украины в ЕС, выступает против Европы

"Единственное, как я могу оценить позицию Венгрии – не только по Украине, но и по многим другим вопросам – это то, что она против Европы и всего того, о чем Европа", - в Брюсселе в понедельник журналистам заявил Г. Ландсбергис.

"Это столкновение идеологий. Тех, кто хочет сильной Европы, и тех, кто вообще больше не хочет Евросоюза. Если мы сможем быть рациональными и принимать рациональные решения – скажем, прагматичные – возможно, этот шаг удастся решить. В противном случае впереди могут быть темные времена", - предупредил он.

На этой неделе в Брюсселе пройдет заседание Европейского совета.

Вопрос членства Украины будет обсуждаться во время встречи лидеров ЕС.

Поэтому предстоящую встречу называют одной из важнейших встреч глав государств и правительств стран ЕС в этом году.

Однако есть опасения, что вопрос членства Украины может осложниться позицией Венгрии.

Премьер-министр этой страны Виктор Орбан потребовал снять дискуссии о членстве Украины с повестки дня Европейского совета.