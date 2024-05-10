2024.05.10 12:36

Глава МИД Литвы в Вильнюсе встретился с новым министром иностранных дел Латвии

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Baiba Braže
Baiba Braže
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В пятницу глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис встретил нового министра иностранных дел Латвии Байбу Браже, прибывшую с визитом по рабочим вопросам.

Как сообщили в МИД, в ходе встречи министры Литвы и Латвии обсудили обеспечение мобилизации поддержки Украины и поддержку евроатлантической интеграции этой страны.

На встрече Г. Ландсбергис и Б. Браже также обсудили ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского моря, единое применение санкций против России, а также обсудят вопросы повестки двустороннего и регионального сотрудничества Литвы и Латвии.

Б. Браже была назначена министром иностранных дел Латвии 19 апреля этого года, когда Кришьянис Кариньш подал в отставку из-за скандала, связанного с чартерными рейсами.

Б. Браже работала на дипломатической службе Латвии и в структурах НАТО.

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