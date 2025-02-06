Глава МИД Литвы в Вашингтоне призвал союзников увеличить расходы на оборону: Европа должна делать больше

Это он подчеркнул на открытии форума Globsec, прошедшем в среду в Вашингтоне.
В своем выступлении министр подчеркнул, что некоторые союзники по Альянсу до сих пор не выделяют 2 проц. ВВП на оборону, хотя это было согласовано на встрече НАТО в Уэльсе в 2014 году. По его словам, за последние два года было приложено слишком мало усилий для надежной реализации региональных планов НАТО.
„Вклад США в оборонный бюджет НАТО составляет около двух третей общего бюджета, Европы — остальная часть. Это несправедливое распределение для обеспечения коллективной обороны. Европа должна делать больше, чтобы стать сильнее. От всех наших совместных инвестиций в оборону зависит насколько сильным и боеспособным будет Альянс НАТО“, – цитируется в докладе министр.
Министр иностранных дел Литвы К. Будрис принимает участие в форуме по безопасности Globsec в Вашингтоне. Планируется, что министр также примет участие в двусторонних встречах с представителями администрации США.
Форум Globsec – это центральноевропейская дискуссионная площадка, созданная два десятилетия назад и ставшая традиционной платформой для обсуждения стратегических вопросов внешней политики, экономики и безопасности. У глобальной экспертной группы Globsec есть локальные офисы в Вашингтоне, Братиславе, Брюсселе, Киеве и Вене.