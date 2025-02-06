Глава МИД Литвы в Вашингтоне призвал союзников увеличить расходы на оборону: Европа должна делать больше

В своем выступлении министр подчеркнул, что некоторые союзники по Альянсу до сих пор не выделяют 2 проц. ВВП на оборону, хотя это было согласовано на встрече НАТО в Уэльсе в 2014 году. По его словам, за последние два года было приложено слишком мало усилий для надежной реализации региональных планов НАТО.