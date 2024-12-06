Глава МИД Литвы в Вашингтоне: Беларусь помогает России обходить санкции

„Беларусь является важным транзитным пунктом, через который запрещенные товары транспортируются из Европы и США в Россию. Через сложные торговые пути и финансовых посредников белорусские компании помогают России сохранять доступ к критически важным технологиям и ресурсам. Это сотрудничество автократий, охватывающее не только Россию, Беларусь и Китай, но и КНДР, Иран и другие страны, демонстрирует стратегическое сотрудничество, бросающее вызов Западу“, - заявил Г. Ландсбергис, участвующий в слушаниях Хельсинкской комиссии в Вашингтоне.