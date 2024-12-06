Глава МИД Литвы в Вашингтоне: Беларусь помогает России обходить санкции

„Беларусь является важным транзитным пунктом, через который запрещенные товары транспортируются из Европы и США в Россию. Через сложные торговые пути и финансовых посредников белорусские компании помогают России сохранять доступ к критически важным технологиям и ресурсам. Это сотрудничество автократий, охватывающее не только Россию, Беларусь и Китай, но и КНДР, Иран и другие страны, демонстрирует стратегическое сотрудничество, бросающее вызов Западу“, - заявил Г. Ландсбергис, участвующий в слушаниях Хельсинкской комиссии в Вашингтоне.
Как указывает Министерство иностранных дел, министр также отметил, что сегодня Беларусь полностью интегрирована с Россией, особенно в военной сфере и сфере безопасности.
„Российские войска используют территорию Беларуси для запуска ракет в Украину, а белорусские автомобильные и железные дороги – для транзита. Беларусь обеспечивает военную, промышленную и логистическую поддержку российской военной экономики: танки, артиллерийские системы, другую тяжелую военную технику и боеприпасы. Сегодня белорусская оборонная промышленность и связанные с ней заводы обслуживают исключительно военные нужды России“, - сказал политик, отметив необходимость того, чтобы Запад сосредоточил внимание и привлек к ответственности лидеров этих режимов, а также увеличил поддержку Украины.
ELTA напоминает, что Г. Ландсбергис, находящийся с визитом в США на этой неделе, участвует в слушаниях Хельсинкской комиссии Конгресса США в Вашингтоне. Внимание на них уделяется возглавляемой Александром Лукашенко Беларуси, причастной к преступлениям России.
В повестку министра также входят двусторонние встречи с политиками США, представителями неправительственных организаций и журналистами.
Свой визит Г. Ландсбергис завершит в Нью-Йорке встречей с членами американской еврейской общины.