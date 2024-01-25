Глава МИД Литвы в Швеции обсудил меры по укреплению безопасности региона Балтийского моря

Как сообщается в пресс-релизе Министерства иностранных дел, политики обсудили меры по сдерживанию и обороне для укрепления безопасности региона Балтийского моря.

"Как глобальные вызовы, так и геополитические вызовы Европе – российская война против Украины, безопасность стратегической инфраструктуры, энергетическая независимость – еще больше сблизили страны Балтии и Северной Европы, поэтому мы продолжим совместную работу по укреплению форматов регионального сотрудничества, особенно в сфере региональной безопасности", – сказал Г. Ландсбергис.

Глава литовской дипломатии отметил важную роль формата Северо-Балтийской восьмерки (NB8). По его словам, страны NB8 имеют схожий взгляд на экзистенциальные региональные угрозы, поэтому необходимо убедить партнеров мобилизоваться и продолжить поддержку Украины.