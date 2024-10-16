Глава МИД Литвы в Одессе: мы должны перестать бояться Россию

„Мы наблюдаем за очередными усилиями России по разрушению гражданского судоходства в Черном море, участившимися в последние недели атаками на инфраструктуру Одесского морского порта и иностранные суда, перевозящие украинское зерно миру. Слова, определившие направление этой войны, произнесенные на соседнем Змеином острове, стали не только источником вдохновения для Украины, но и уроком для лидеров западных стран – мы должны перестать бояться Россию, отбросить ее незаконные ультиматумы и, наконец, сосредоточиться и бороться изо всех сил“, — сказал Г. Ландсбергис.