Глава МИД Литвы в Одессе: мы должны перестать бояться Россию

„Мы наблюдаем за очередными усилиями России по разрушению гражданского судоходства в Черном море, участившимися в последние недели атаками на инфраструктуру Одесского морского порта и иностранные суда, перевозящие украинское зерно миру. Слова, определившие направление этой войны, произнесенные на соседнем Змеином острове, стали не только источником вдохновения для Украины, но и уроком для лидеров западных стран – мы должны перестать бояться Россию, отбросить ее незаконные ультиматумы и, наконец, сосредоточиться и бороться изо всех сил“, — сказал Г. Ландсбергис.
„За одну лишь последнюю неделю были обстреляны и повреждены 4 судна, перевозившие зерно на рынки Африки и Азии. Провозгласившая себя защитницей „глобального Юга“, Россия на самом деле толкает население этих стран в голод. Поэтому вместо того, чтобы навязывать Украине „мирные планы“, лучше сосредоточиться на Мирном плане президента В. Зеленского и помочь реализовать его как можно скорее“, — добавил он.
На встрече с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой министры иностранных дел стран NB8 обсудили потребности в дальнейшей военной и энергетической помощи Украине и потенциал сотрудничества между восьмеркой стран Северной Европы и Балтии и Украиной.
„С начала широкомасштабного российского вторжения страны Северной Европы и Балтии предоставили Украине военную помощь в общей сложности на 15,38 млрд евро. Наш регион – второй по величине военный сторонник Украины после США. Это – важный сигнал, который также отражает потенциал нашей дальнейшей поддержки Украины“, – подчеркнул глава литовской дипломатии.
В ходе визита Г. Ландсбергис также уделил большое внимание поддержке, выделяемой Литвой на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.
„Литовская поддержка на восстановление энергетического сектора на данный момент составляет более 63 млн евро. Мы отправляем в Украину демонтированную Вильнюсскую ТЭЦ, по поставкам генераторов и трансформаторов мы – одни из первых в мире, а недавно группа Ignitis подписала дотационный договор на 4 млн евро с Энергетическим сообществом по поводу гуманитарной поддержки Украины“, – рассказал Г. Ландсбергис.
В ходе визита министры иностранных дел стран NB8 и Украины вместе с одесским губернатором Олегом Кипером также посетили Одесский военный госпиталь, поставили свечи у памятника погибшим во время войны морякам, ознакомились с последствиями российской агрессии для Одесской области.
Как сообщили в МИДе, это десятый визит Г. Ландсбергиса в Украину с начала российского вторжения в феврале 2022 года.