Глава МИД Литвы в Киеве поблагодарил украинцев за защиту всей Европы

„Россию необходимо победить: нам пора избавиться от страха, пересмотреть наши добровольно установленные красные линии и политику „деэскалации“. Давайте не будем вестись на блеф Москвы. Литва будет придерживаться своего обязательства выделять Украине не менее 0,25 проц. ВВП в качестве военной поддержки и поддержки безопасности. Мы призываем наших союзников также стремиться к подобному показателю, немедленно перебрасывать в Украину все более совершенные ракеты большой дальности, истребители и системы ПВО. Мы решительно поддерживаем усилия по увеличению поставок боеприпасов, усилению противовоздушной обороны и разрешению использования ракет большой дальности для ударов по российским военным объектам без каких-либо ограничений“, – подчеркнул в ходе встречи Г. Ландсбергис.