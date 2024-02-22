Глава МИД Литвы в Индии: необходимо повышать экономическую устойчивость государств

"Сейчас, как никогда, Украина нуждается в сильной мировой поддержке. Позволяя России продолжать войну против Украины, мы посылаем сигнал всем странам, что основанный на правилах миропорядок неэффективен, а военная сила – важнее ценностей и принципов", – подчеркнул глава литовской дипломатии в пресс-релизе.

Министр также сообщил об инициативе Литвы провести в мае международную конференцию высокого уровня по построению устойчивой экономики и сопротивлению экономическому принуждению. Данная конференция послужит платформой для обсуждения стратегий борьбы с экономическим принуждением и повышения общемировой экономической безопасности.