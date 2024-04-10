Глава МИД Литвы в Готланде: поддержка Украины остается нашим главным приоритетом

"На сегодня важнейшая задача – сплотить лидерство нашего региона с мобилизацией дополнительных усилий остальных союзников, чтобы помочь Украине победить Россию, путем увеличения военной, экономической, гуманитарной и дипломатической поддержки Украины и помочь ей ​​в скорейшей интеграции в ЕС и НАТО", – добавил министр, отметив, что страны Балтии и Северной Европы являются ведущими сторонниками Украины по доле ВВП .

"Поддержка Украины остается нашим главным приоритетом. Украина должна выиграть эту войну, и мы твердо обязуемся поддерживать ее до победы. Любой иной сценарий, кроме победы Украины, будет иметь серьезные последствия для европейской безопасности, особенно для региона Балтийского моря. Украинский фронт испытывает все большее давление из-за недостаточной военной поддержки со стороны Запада. Чтобы это изменить, мы должны найти пути решения проблемы нехватки артиллерии, обеспечить ПВО и поставлять в Украину ракеты большой дальности", – заявил журналистам Г. Ландсбергис.

"Мы надеемся, что другие европейские страны также увеличат свою поддержку", – подчеркнул Г. Ландсбергис.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД), Г. Ландсбергис также отметил, что вступление в НАТО еще двух скандинавских стран – Финляндии и Швеции – укрепляет не только сам Альянс, но и ситуацию с безопасностью в Северной Европе и Балтийском регионе.

"Членство Финляндии и Швеции в НАТО еще больше укрепит безопасность всего альянса и сотрудничество стран Северной Европы и Балтии в области безопасности и обороны", – сказал министр.