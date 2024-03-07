Глава МИД Литвы в Бухаресте: неостановленная Россия продолжит разжигать новые конфликты

"Нерешительный ответ только придает смелости России. Не будучи остановленным, Кремль продолжит расширять зону нестабильности и разжигать новые конфликты. Эту войну необходимо выиграть, и выиграть решительно", – цитируется в пресс-релизе министр иностранных дел.
"Это не просто война Европы, это вызов международному порядку, который, несмотря на несовершенство, стремится к тому, чтобы наши границы и суверенитет определялись законом, а не военной силой", – добавил он.
На встрече политики обсудили ситуацию с безопасностью на Восточном фланге и сотрудничество в сфере обороны. Среди прочего, обсуждались такие темы как поддержка Украины и борьба с дезинформацией.