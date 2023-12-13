Глава МИД Литвы: укрепить безопасность европейского континента, неотъемлемой частью которого является Украина, можно только выступая как союз

Министры также обсудили ситуацию в регионе Сахеля, необходимость расширения участия ЕС и сотрудничества в противодействии угрозам экстремизма и нелегальной миграции, а также прекращении возможного распространения терроризма.

Министры иностранных дел ЕС обсудили дальнейшее ухудшение ситуации в регионе Ближнего Востока и необходимость координации ЕС с США и партнерами в регионе, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

"Мы должны сконцентрировать все усилия – политические, дипломатические, военные. Мы укрепим безопасность европейского континента, неотъемлемой частью которого является Украина , только выступая как союз, связанный ценностями", - сказал Г. Ландсбергис на встрече министров иностранных дел ЕС, подчеркнув важность соглашения ЕС о финансовой и военной поддержке Украины и ожидания исторического геополитического решения о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба, принимавший участие во встрече министров ЕС, представил ситуацию в Украине и самые необходимые потребности страны для достижения победы.

Как указывается в сообщении МИД, накануне заседания Совета по приглашению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля состоялась неформальная встреча министров иностранных дел ЕС с лидером демократической Беларуси Светланой Тихановской.

"Беларусь является важным нашим партнером в сборе доказательств похищения Россией украинских детей. Надеюсь, что рано или поздно в отношении России и поддерживающих ее режимов свершится правосудие и они получат заслуженное наказание, а похищенные дети будут благополучно возвращены домой", - отметил в ходе встречи министр Г. Ландсбергис.

В Брюсселе состоялась совместная встреча министров иностранных дел ЕС с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, в ходе которой обсуждались поддержка ЕС проводимых правительством Армении реформ и меры помощи для усиления сопротивления Армении мерам российского давления.

Как сообщает МИД, после заседания Совета состоялась ежегодная встреча министров иностранных дел стран Восточного партнерства.