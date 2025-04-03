Глава МИД Литвы: указ Путина о призыве на военную службу – серьезный сигнал альянсу НАТО

„Это говорит о том, что российская машина войны не остановится. Те, кто считает, что после достижения перемирия или мирного соглашения мы сможем вернуться к какому-то состоянию, существовавшему до 2022 года, живут иллюзиями, потому что этого не произойдет“, – заявил К. Будрис телеканалу LRT в среду.

По словам министра, в целях защиты своих территорий от российской агрессии, страны Альянса должны как можно скорее договориться об усилении обороны и мерах сдерживания.