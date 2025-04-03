2025.04.03 09:26

Глава МИД Литвы: указ Путина о призыве на военную службу – серьезный сигнал альянсу НАТО

 
elta
Каролина Конопацкене
ru.DELFI.lt
Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Планы Владимира Путина призвать в этом году в армию 160 тыс. человек – это серьезный сигнал альянсу НАТО, что российская машина войны не остановится, заявил министр иностранных дел Кястутис Будрис.

„Это говорит о том, что российская машина войны не остановится. Те, кто считает, что после достижения перемирия или мирного соглашения мы сможем вернуться к какому-то состоянию, существовавшему до 2022 года, живут иллюзиями, потому что этого не произойдет“, – заявил К. Будрис телеканалу LRT в среду.

По словам министра, в целях защиты своих территорий от российской агрессии, страны Альянса должны как можно скорее договориться об усилении обороны и мерах сдерживания.

„Российская машина войны продолжит расти, она будет направлена ​​на главное стратегическое направление Запада, заполняя те базы, которые сейчас покинуты, потому что войска и техника находятся в Украине. Это серьезный сигнал и НАТО. Необходимо ускорять и усилить нашу оборону и сдерживание“, – подчеркнул он.

В понедельник президент России В. Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу – в армию призовут 160 тыс. человек, это гораздо больше, чем в предыдущие годы, таким образом Москва стремится увеличить свою армию.

В Кремле и Минобороны заявляют, что их не отправляют на фронт и что призыв не имеет никакого отношения к войне в Украине.

Численность призывников в 2024 году составляла 150 000, а в 2022 году, когда Россия напала на Украину – 134 500.

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