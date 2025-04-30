Глава МИД Литвы: у России нет права диктовать условия относительно будущего Украины

„Россия по-прежнему представляет собой наибольшую и непосредственную угрозу нашей безопасности. Ее необходимо сдерживать, в том числе с помощью действующих международных санкций и введения новых. Я призываю как можно скорее принять 17-й пакет санкций ЕС. В него обязательно должны войти санкции против сектора сжиженного природного газа России, „Росатома“, теневого флота, ИТ и банковского секторов, а также расширяя индивидуальные санкции“, - цитируется в сообщении МИД К. Будрис.

По словам К. Будриса, Россия, используя так называемый теневой флот, не только обходит санкции, но и представляет угрозу морской безопасности и окружающей среде, особенно в Балтийском и Северном морях. Министр также подчеркнул, что гибридные действия России против Европы направлены на подрыв и дестабилизацию наших демократий, включая акты саботажа и вмешательство в выборы. „Противодействуя этим угрозам, мы настроены продолжать дальнейшие скоординированные действия как на уровне региона, так и в рамках ЕС и НАТО“, – отметил К. Будрис.