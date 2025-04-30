Глава МИД Литвы: у России нет права диктовать условия относительно будущего Украины

„Постоянные атаки России на Украину свидетельствуют о нежелании агрессора заключать мир. Устойчивый мир возможен только при условии обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины, возвращения военнопленных, похищенных детей и мирных жителей, а также предоставления Украине полных гарантий безопасности – членства в НАТО и ЕС, укрепления военного потенциала. Только сама Украина может принять решение о своем будущем – Россия не вправе навязывать свои условия“, - заявил министр.
К. Будрис подчеркнул, что страны NB8 являются одними из самых больших сторонников Украины как в политическом, так и в финансовом плане. По словам министра, необходимо продолжать прилагать постоянные усилия, призывая партнеров увеличивать поддержку Украины, поскольку только сильная Украина способна сдержать Россию от продолжения и возобновления агрессии.
„Россия по-прежнему представляет собой наибольшую и непосредственную угрозу нашей безопасности. Ее необходимо сдерживать, в том числе с помощью действующих международных санкций и введения новых. Я призываю как можно скорее принять 17-й пакет санкций ЕС. В него обязательно должны войти санкции против сектора сжиженного природного газа России, „Росатома“, теневого флота, ИТ и банковского секторов, а также расширяя индивидуальные санкции“, - цитируется в сообщении МИД К. Будрис.
По словам К. Будриса, Россия, используя так называемый теневой флот, не только обходит санкции, но и представляет угрозу морской безопасности и окружающей среде, особенно в Балтийском и Северном морях. Министр также подчеркнул, что гибридные действия России против Европы направлены на подрыв и дестабилизацию наших демократий, включая акты саботажа и вмешательство в выборы. „Противодействуя этим угрозам, мы настроены продолжать дальнейшие скоординированные действия как на уровне региона, так и в рамках ЕС и НАТО“, – отметил К. Будрис.
Северо-Балтийская восьмерка (NB8) – это неформальный и неинституционализированный формат сотрудничества пяти северных и трех балтийских стран: Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Швеции. Страны NB8 по принципу ротации ежегодно координируют деятельность (повестку) NB8, организуют и курируют встречи, проводимые в соответствующем году. В 2025 году координацию сотрудничества NB8 осуществляет Дания. Веймарский треугольник – это неформальный формат сотрудничества между Польшей, Францией и Германией.