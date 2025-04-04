Глава МИД Литвы: Трамп – главный фактор убеждения НАТО инвестировать в оборону

„Первое средство, которое должно влиять на лиц, принимающих решения, самое эффективное на данный момент – это президент Трамп. И это абсолютно ясно – ни у кого нет таких аргументов и таких инструментов, как у него, говорящего, что вот тут, тут и тут есть проблема, вы должны это сделать“, - заявил К. Будрис журналистам в пятницу в Брюсселе.
Однако, по его словам, члены НАТО едины во мнении, что каждому из них необходимо увеличить средства, выделяемые на свою безопасность.
„За столом, где проходило обсуждение, присутствовали 32 государства – ни одно не сказало, что не увеличит расходы на оборону, ни одно не отрицало необходимость увеличения расходов на оборону“, - заверил К. Будрис.
По словам главы литовской дипломатии, политики понимают, что принятие таких решений будет непростым, и они также должны чувствовать поддержку общественности для укрепления безопасности своих стран.
„Нам нужно достучаться до политиков, так же как сообщение должно дойти до общественности, чтобы была поддержка решений политиков. Мы понимаем, что это не просто отложенные деньги, которые они не хотят брать и использовать – их нужно собрать, на что-то придется не дать, это вопрос приоритетов“, - подчеркнул политик.
Поскольку страны Южной Европы особенно решительно выступают против увеличения расходов на оборону, К. Будрис отметил, что важно убедить политиков в необходимости сильного НАТО для достижения мира.
„Война разрушает гражданские системы, международные структуры, уничтожает валюты, уничтожает промышленность, уничтожает рабочие места, разрушает жизни. Нет ни одного сценария конфликта НАТО, будь он минимальным, региональным или всеобъемлющим, который не затронул бы какую-то часть Южной Европы или еще где-то. Он затронет всех, повлияет на всех, и это будет стоить гораздо дороже, чем увеличение расходов на оборону сегодня“, - заверил министр.
Литва намерена до 2030 года выделять на национальную оборону 5-6 процентов своего валового внутреннего продукта (ВВП).