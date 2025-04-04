Глава МИД Литвы: Трамп – главный фактор убеждения НАТО инвестировать в оборону

„Первое средство, которое должно влиять на лиц, принимающих решения, самое эффективное на данный момент – это президент Трамп. И это абсолютно ясно – ни у кого нет таких аргументов и таких инструментов, как у него, говорящего, что вот тут, тут и тут есть проблема, вы должны это сделать“, - заявил К. Будрис журналистам в пятницу в Брюсселе.

Однако, по его словам, члены НАТО едины во мнении, что каждому из них необходимо увеличить средства, выделяемые на свою безопасность.

„За столом, где проходило обсуждение, присутствовали 32 государства – ни одно не сказало, что не увеличит расходы на оборону, ни одно не отрицало необходимость увеличения расходов на оборону“, - заверил К. Будрис.