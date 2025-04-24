Глава МИД Литвы: ставя под сомнение вопрос принадлежности Крыма, мы открываем ад

„Те вещи, которые противоречат международному праву – сначала оккупация Крыма, потом аннексия – полностью выходят за рамки. Речь идет не об Украине, а о международном праве и принципах. (...) С точки зрения международного права Крым является неотъемлемой частью Украины в границах, признанных Украиной. Об этом не может быть никаких дискуссий, это опасное место, потому что это посылает сигнал о том, что, оккупируя территорию и удерживая ее в течение скольких-то лет, можно претендовать на ее законное владение“, - в четверг утром Žinių radijas заявил К. Будрис.