Глава МИД Литвы: ставя под сомнение вопрос принадлежности Крыма, мы открываем ад

„Те вещи, которые противоречат международному праву – сначала оккупация Крыма, потом аннексия – полностью выходят за рамки. Речь идет не об Украине, а о международном праве и принципах. (...) С точки зрения международного права Крым является неотъемлемой частью Украины в границах, признанных Украиной. Об этом не может быть никаких дискуссий, это опасное место, потому что это посылает сигнал о том, что, оккупируя территорию и удерживая ее в течение скольких-то лет, можно претендовать на ее законное владение“, - в четверг утром Žinių radijas заявил К. Будрис.
„Ставя под сомнение принципы международного права, вопрос принадлежности Крыма, мы открываем ад, из которого вылезут такие черти, которых назад не загонишь. (...) Литва никогда не могла бы согласиться на вещи, которые находятся за пределами международного права – насиловать государство, отнимать территорию, говорить, что всё хорошо, вы стали меньше. Это вне международного права. Это путь в ад“, - подчеркнул министр.
Д. Трампу в течение трех месяцев не удалось добиться того, чтобы президент России Владимир Путин пошел на уступки и вел переговоры о прекращении войны в Украине.
Однако в среду лидер США заявил, что соглашение о прекращении войны „очень близко“, и раскритиковал главу Украины Владимира Зеленского за отказ официально уступить Крым России.
Москва также требует признать Крымский полуостров, аннексированный в 2014 году, и другие оккупированные украинские территории частью России. Со своей стороны В. Зеленский утверждает, что Украина юридически не признает оккупацию Крыма.