Глава МИД Литвы: сохраняются все предпосылки для большей агрессивности России

„Все предпосылки для большей агрессивности России сохраняются. И от способности Украины противостоять зависит весь баланс нашей безопасности, нашего пространства. Это было тогда, когда я начал об этом говорить, было тогда, когда мы четко видели, что собирается делать Россия, это сохраняется и сейчас“, - Žinių radijas сказал Г. Ландсбергис.