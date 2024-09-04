Глава МИД Литвы: сохраняются все предпосылки для большей агрессивности России

„Все предпосылки для большей агрессивности России сохраняются. И от способности Украины противостоять зависит весь баланс нашей безопасности, нашего пространства. Это было тогда, когда я начал об этом говорить, было тогда, когда мы четко видели, что собирается делать Россия, это сохраняется и сейчас“, - Žinių radijas сказал Г. Ландсбергис.
Поэтому министр убежден, что об угрозе, исходящей от России, необходимо говорить.
„Эти предпосылки не были опровергнуты, (...) критика заключалась только в том, нужно ли об этом говорить. Мне кажется, что это необходимо. И разговоры позволили добиться определенных вещей – например, позволили увеличить долю финансирования обороны Литвы, которую мы имеем сейчас“, - подчеркнул министр иностранных дел.
В конце прошлого года дискуссии о национальной безопасности страны были вызваны заявлениями министра иностранных дел Г. Ландсбергиса и призывами как можно скорее пересмотреть концепцию обороны страны. Тогда политик заявил, что Литва избегает говорить об экзистенциальных угрозах для страны. Кроме того, глава дипломатии страны подчеркнул, что Литва не должна полагаться исключительно на гарантии безопасности, предусмотренные статьей 5 НАТО.
Однако подобные заявления Г. Ландсбергиса воспринимались неоднозначно. Некоторые парламентарии согласились с тем, что Литва должна готовиться к возможным угрозам, но задавались вопросом, почему министр не предпринимает соответствующих шагов.