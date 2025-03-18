2025.03.18 11:05

Глава МИД Литвы: слова не остановят Россию, ведомую империалистическими амбициями

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys
ФОТО: Karolina Gudžiūnienė | Elta

Слова не остановят Россию, ведомую империалистическими амбициями, заверяет министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, встретившийся в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По его словам, сделать это может только военная мощь Альянса.

„Европа должна выполнить свою домашнюю работу. Мы должны быть амбициозны в увеличении расходов на оборону, потому что это единственный способ обеспечить нашу безопасность“, - цитируется К. Будрис в сообщении Министерства иностранных дел (МИД).

„Важно, чтобы каждая страна в Альянсе взяла на себя ответственность и продемонстрировала своими действиями твердую приверженность нашей общей безопасности. Это возможно только путем вложения денег, только путем выдвижения обороны в качестве приоритета. Слова не остановят Россию, ведомую империалистическими амбициями, сделать это может только военная мощь НАТО“, - добавил он.

В ходе встречи К. Будрис и М. Рютте обсудили подготовку к саммиту НАТО в Гааге, увеличение военной поддержки Украины, вызовы европейской безопасности и необходимость увеличения расходов на оборону со стороны союзников по НАТО.

В ходе визита министр подчеркнул, что Литва серьезно относится к собственной и коллективной безопасности. По его словам, об этом свидетельствуют решения, принимаемые Литвой в сфере безопасности и обороны.

„Мы входим в число лидеров по расходам на оборону среди стран НАТО, уже выделяя на это почти 4 проц. ВВП. С 2026 года мы будем инвестировать в оборону 5-6 проц. ВВП, тем самым повышая безопасность не только свою, но и наших союзников и всего Альянса. Сила НАТО измеряется оборонными возможностями и нашей способностью действовать сообща. Поэтому мы должны быть сильными и едиными“, - заявил К. Будрис.

Глава дипломатии страны подчеркнул, что на саммите НАТО в Гааге необходимо договориться о пороге расходов на оборону в размере 3-3,5 проц. ВВП, поскольку, по его словам, это в большей степени будет отвечать потребностям Альянса, чем нынешние обязательства в размере 2 проц.

Находящийся с визитом в Брюсселе К. Будрис впервые встретился с генеральным секретарем НАТО.

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