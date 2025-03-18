Глава МИД Литвы: слова не остановят Россию, ведомую империалистическими амбициями

В ходе визита министр подчеркнул, что Литва серьезно относится к собственной и коллективной безопасности. По его словам, об этом свидетельствуют решения, принимаемые Литвой в сфере безопасности и обороны.

„Мы входим в число лидеров по расходам на оборону среди стран НАТО, уже выделяя на это почти 4 проц. ВВП. С 2026 года мы будем инвестировать в оборону 5-6 проц. ВВП, тем самым повышая безопасность не только свою, но и наших союзников и всего Альянса. Сила НАТО измеряется оборонными возможностями и нашей способностью действовать сообща. Поэтому мы должны быть сильными и едиными“, - заявил К. Будрис.