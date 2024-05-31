Глава МИД Литвы: скоро станет ясно, серьезно ли настроен Альянс НАТО

"Приближается время, когда станет ясно, серьезны ли мы как Альянс. Серьезны ко многим вещам. Серьезно ли мы настроены на поддержку Украины ради ее победы в войне. Серьезно ли мы настроены на сдерживание России – чтобы Россия столкнулась со стратегическими дилеммами, если продолжит войну в Украине и гибридную деятельность в Европе и НАТО. Серьезно ли мы настроены на приглашение новых членов", – заявил Г. Ландсбергис журналистам в пятницу в Праге перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО.