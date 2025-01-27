2025.01.27 09:24

Глава МИД Литвы считает, что повреждение еще одного кабеля в Балтийском море – не случайное происшествие

 
ru.DELFI.lt
ELTA
NATO laivai Baltijos jūroje
NATO laivai Baltijos jūroje
ФОТО: Reuters / Scanpix

После того как в воскресенье стало известно о повреждении еще одного подводного кабеля в Балтийском море, министр иностранных дел Кястутис Будрис утверждает, что Литва очень серьезно относится к подобным сообщениям. По его словам, „теневой флот“ России в последнее время представляет существенную угрозу критически важной инфраструктуре.

„Хотя расследование еще продолжается и не все подробности раскрыты, я считаю, что за короткий промежуток времени произошло слишком много аварий, чтобы продолжать утверждать, что это случайные происшествия. Необходимо пересмотреть правила судоходства в Балтийском море“, - написал в воскресенье в социальной сети Х К. Будрис.

„Эта ситуация требует быстрых решений. Я жду содержательных дискуссий в Брюсселе в понедельник“, - добавил он.

Такой позиции также придерживается министр обороны Довиле Шакалене. По ее словам, необходимо как можно скорее принять меры безопасности, а также юридические и политические действия.

„Это третий серьезный инцидент, связанный с электрическими и коммуникационными кабелями в Балтийском море, за последние два месяца. Подобные случаи становятся всё более частыми. Имеет ли значение, если это „случайный случай“? Цена остается той же“, - подчеркнула Д. Шакалене на платформе X.

„Балтийская стража – хорошее начало. Однако мы должны идти дальше“, - подчеркнула министр.

Ранним утром в воскресенье в Балтийском море был поврежден подводный оптический кабель Латвийского государственного центра радио и телевещания (LVRTC).

Центр зафиксировал перебои в передаче данных и предоставлении услуг потребителям на участке Вентспилс – Готланд.

„В настоящий момент есть основания полагать, что кабель существенно поврежден и что повреждение вызвано внешними воздействиями“, - сообщили в организации.

В Рождество прекратили работу подводные электрические и телекоммуникационные кабели в Балтийском море, соединяющие Финляндию и Эстонию.

По предварительным данным финских сотрудников, основной версией повреждения электросоединения EstLink 2 является диверсия, так как 25 декабря, помимо электросоединения, в море были оборваны еще 3 кабеля.

Похожий инцидент был зафиксирован в Балтийском море в ноябре, когда были оборваны два телекоммуникационных кабеля между Швецией и Литвой и между Финляндией и Германией. Предполагается, что их намеренно оборвало китайское судно Yi Peng 3, которое в тот момент находилось в Балтийском море недалеко от места инцидента.

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