Глава МИД Литвы считает, что повреждение еще одного кабеля в Балтийском море – не случайное происшествие

„Хотя расследование еще продолжается и не все подробности раскрыты, я считаю, что за короткий промежуток времени произошло слишком много аварий, чтобы продолжать утверждать, что это случайные происшествия. Необходимо пересмотреть правила судоходства в Балтийском море“, - написал в воскресенье в социальной сети Х К. Будрис.
„Эта ситуация требует быстрых решений. Я жду содержательных дискуссий в Брюсселе в понедельник“, - добавил он.
Такой позиции также придерживается министр обороны Довиле Шакалене. По ее словам, необходимо как можно скорее принять меры безопасности, а также юридические и политические действия.
„Это третий серьезный инцидент, связанный с электрическими и коммуникационными кабелями в Балтийском море, за последние два месяца. Подобные случаи становятся всё более частыми. Имеет ли значение, если это „случайный случай“? Цена остается той же“, - подчеркнула Д. Шакалене на платформе X.
„Балтийская стража – хорошее начало. Однако мы должны идти дальше“, - подчеркнула министр.
Ранним утром в воскресенье в Балтийском море был поврежден подводный оптический кабель Латвийского государственного центра радио и телевещания (LVRTC).
Центр зафиксировал перебои в передаче данных и предоставлении услуг потребителям на участке Вентспилс – Готланд.
„В настоящий момент есть основания полагать, что кабель существенно поврежден и что повреждение вызвано внешними воздействиями“, - сообщили в организации.
В Рождество прекратили работу подводные электрические и телекоммуникационные кабели в Балтийском море, соединяющие Финляндию и Эстонию.
По предварительным данным финских сотрудников, основной версией повреждения электросоединения EstLink 2 является диверсия, так как 25 декабря, помимо электросоединения, в море были оборваны еще 3 кабеля.
Похожий инцидент был зафиксирован в Балтийском море в ноябре, когда были оборваны два телекоммуникационных кабеля между Швецией и Литвой и между Финляндией и Германией. Предполагается, что их намеренно оборвало китайское судно Yi Peng 3, которое в тот момент находилось в Балтийском море недалеко от места инцидента.