Глава МИД Литвы считает, что повреждение еще одного кабеля в Балтийском море – не случайное происшествие

„Хотя расследование еще продолжается и не все подробности раскрыты, я считаю, что за короткий промежуток времени произошло слишком много аварий, чтобы продолжать утверждать, что это случайные происшествия. Необходимо пересмотреть правила судоходства в Балтийском море“, - написал в воскресенье в социальной сети Х К. Будрис.

„Эта ситуация требует быстрых решений. Я жду содержательных дискуссий в Брюсселе в понедельник“, - добавил он.

Такой позиции также придерживается министр обороны Довиле Шакалене. По ее словам, необходимо как можно скорее принять меры безопасности, а также юридические и политические действия.