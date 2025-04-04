2025.04.04 07:04

Глава МИД Литвы: Россия не хочет мира, она хочет подчинить Украину и других соседей

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys
ФОТО: Karolina Gudžiūnienė | Elta

В четверг министр иностранных дел Кястутис Будрис принимает участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, где министры обсуждают приоритеты предстоящего саммита НАТО в Гааге – обеспечение обороны и сдерживания, а также важность увеличения расходов на оборону.

Как указывает Министерство иностранных дел, перед началом встречи глава литовской дипломатии заявил журналистам, что сейчас стратегический момент, и принятые сегодня решения определят завтрашнюю ситуацию с безопасностью.

„Укрепление обороны, увеличение расходов на оборону означает, что нам нужно больше инвестировать, поскольку текущие расходы на оборону слишком малы для достижения желаемых целей. Поэтому на встрече в Гааге мы должны договориться как минимум об удвоении целевого показателя расходов на оборону с 2 до 4% ВВП“, - заявил Будрис.

Министр подчеркнул, что в этом году Литва уже выделяет на оборону 4% своего ВВП, а в следующем году эта цифра вырастет до 5,25%.

Как указывает МИД, говоря об Украине, министр акцентировал, что важно стремиться к справедливому и прочному миру, и подчеркнул, что вопрос членства Украины в НАТО должен оставаться на столе, поскольку это самый прямой путь к предоставлению эффективных гарантий безопасности.

„Россия не хочет мира, она хочет Украину, она хочет подчинить Украину и других соседей“, - заявил Будрис.

Министр также еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью американских солдат в Пабраде.

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