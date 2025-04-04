Глава МИД Литвы: Россия не хочет мира, она хочет подчинить Украину и других соседей

Как указывает Министерство иностранных дел, перед началом встречи глава литовской дипломатии заявил журналистам, что сейчас стратегический момент, и принятые сегодня решения определят завтрашнюю ситуацию с безопасностью.

„Укрепление обороны, увеличение расходов на оборону означает, что нам нужно больше инвестировать, поскольку текущие расходы на оборону слишком малы для достижения желаемых целей. Поэтому на встрече в Гааге мы должны договориться как минимум об удвоении целевого показателя расходов на оборону с 2 до 4% ВВП“, - заявил Будрис.

Министр подчеркнул, что в этом году Литва уже выделяет на оборону 4% своего ВВП, а в следующем году эта цифра вырастет до 5,25%.