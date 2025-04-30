Глава МИД Литвы: Россия через книги оправдывает агрессию и искажает историю Балтии

„Мне этот факт кратко представили. Можно сказать, что это серия книг, потому что подготовлена еще одна об Украине. Это средство враждебной деятельности против соседних государств. Ставить под сомнение государственность, историю, ценности, символы, но также оправдать российский империализм и агрессию против соседей. Мы это уже видели, и видим сейчас. Это еще один пример“, - в среду перед заседанием правительства журналистам сказал К. Будрис.
„Время выхода книги тоже не просто какое-то. Оно особенное“, - добавил министр.
Как сообщалось, обращение к читателям издания написал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. По мнению К. Будриса, суд над этим человеком в Гаагском трибунале неизбежен.
„А автору вступления следует передать пожелания написать защитительные речи, когда они всё же будут произнесены в Гаагском трибунале. Ему также придется ответить за все преступления агрессии“, - заявил глава литовской дипломатии.
В книге утверждается, что страны Балтии фальсифицируют исторические факты, и что настоящие литовцы – славяне. По словам К. Будриса, его не удивляет распространение подобного пропагандистского нарратива.
„Это продолжающаяся деструктивная и подрывная деятельность с их стороны. Ничего нового в этом жанре нет – эта деятельность в значительной степени финансируется в России. Главное, чтобы мы правильно распространяли свое послание и не начинали сомневаться в собственной истории“, - заверяет министр.
В социальных сетях распространяется информация о том, что в России недавно вышла монография по истории Литвы, в которой утверждается, что страны Балтии фальсифицируют исторические факты, и что настоящие литовцы – славяне. В издании также утверждается, что литовскоязычное население в Вильнюсском регионе составляет всего пару процентов. Кроме того, большое внимание уделяется возникновению фашизма, якобы начавшемуся в Литве в начале XX века.
Среди авторов также указан председатель Социалистического народного фронта Гедрюс Грабаускас.