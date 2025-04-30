Глава МИД Литвы: Россия через книги оправдывает агрессию и искажает историю Балтии

„Мне этот факт кратко представили. Можно сказать, что это серия книг, потому что подготовлена еще одна об Украине. Это средство враждебной деятельности против соседних государств. Ставить под сомнение государственность, историю, ценности, символы, но также оправдать российский империализм и агрессию против соседей. Мы это уже видели, и видим сейчас. Это еще один пример“, - в среду перед заседанием правительства журналистам сказал К. Будрис.