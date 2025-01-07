Глава МИД Литвы: решение России прекратить поставки газа в Молдову свидетельствует об отчаянной попытке дестабилизировать ситуацию в регионе

Во вторник все страны Северной Европы и Балтии (NB8): Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и Исландия выразили свою поддержку Молдове в совместном заявлении. Как сообщает МИД, в нем государства дали оценку дестабилизирующим действиям российской энергетической компании „Газпром“ и заверили Молдову в дальнейшей поддержке в решении энергетических вызовов и реформировании энергетического сектора.