2025.01.07 16:42

Глава МИД Литвы: решение России прекратить поставки газа в Молдову свидетельствует об отчаянной попытке дестабилизировать ситуацию в регионе

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Российская компания „Газпром“ прекратила поставлять газ в Молдову, реагируя на это, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис уверяет, что такое решение свидетельствует об отчаянной попытке России дестабилизировать ситуацию в регионе.

„Отключение поставок газа в Молдову является отчаянной попыткой России дестабилизировать регион“, - заявил министр в своем аккаунте в социальной сети.

Во вторник все страны Северной Европы и Балтии (NB8): Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и Исландия выразили свою поддержку Молдове в совместном заявлении. Как сообщает МИД, в нем государства дали оценку дестабилизирующим действиям российской энергетической компании „Газпром“ и заверили Молдову в дальнейшей поддержке в решении энергетических вызовов и реформировании энергетического сектора.

„Решение „Газпрома“ прекратить поставки газа в Молдову с 1 января 2025 года преследует одну цель – дестабилизировать ситуацию в Молдове“, - говорится в заявлении.

„Мы приветствуем решения молдавских властей по обеспечению стабильных поставок газа и электроэнергии в этих сложных условиях. Мы будем работать с Европейской комиссией и другими ключевыми партнерами, чтобы обеспечить большую международную поддержку Молдовы“, - указывается в нем.

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