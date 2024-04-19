Глава МИД Литвы: решение относительно передачи доходов от замороженных российских активов Украине будет найдено

"Дискуссии еще не закончены. Но есть определенные шаги вперед. (…) И сейчас обсуждается вопрос, можно ли использовать этот процент для восстановления Украины. И если можно, с какого года следует брать прибыль – текущего, заработанных с начала войны или даже раньше", - в пятницу на пресс-конференции журналистам сказал Г. Ландсбергис.

"Я верю, что это решение будет найдено. Потому что, в первую очередь, именно политическая декларация G7 задала политический тон в этом направлении", - подчеркнул он.

Однако министр подчеркивает, что некоторые предыдущие обсуждения не дали результатов.

"Я должен поставить здесь звездочку, потому что раньше я был оптимистичен в отношении некоторых вопросов, что не было реализовано. Но определенные тенденции в дискуссии показывают, что основания есть", - сказал он.