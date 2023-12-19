Глава МИД Литвы: размещение немецкой бригады в нашей стране – приоритетная задача правительства

"Хотя бригада является, прежде всего, инвестицией в нашу коллективную безопасность НАТО, нет никаких сомнений в том, что она также станет катализатором, который сблизит наши общества. Больше немцев откроют для себя Литву, сотрудничество между странами будет углубляться", - в понедельник на встрече с министром обороны Германии Борисом Писториусом сказал Г. Ландсбергис.
"Решение Германии разместить бригаду в Литве является стратегическим элементом сдерживания НАТО, предотвращая возможность нападения. И это единственное сдерживание, которое понимает российский режим", - подчеркнул министр иностранных дел.
В понедельник Б. Писториус и министр обороны Арвидас Анушаускас подписали план действий по размещению бригады в Литве.
По словам А. Анушаускаса, первоначальный состав бригады прибудет в страну следующей весной, а элемент передислокации будет сформирован к концу 2024 года.
В 2025-2026 годах, по словам министра, состоится основная переброска подразделений бригады, а на полную боеспособность бригада должна выйти в конце 2027 года.