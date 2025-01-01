Глава МИД Литвы провел беседу с азербайджанским коллегой: мы должны объединить усилия для защиты гражданской авиации

„Всестороннее и прозрачное расследование причин и обстоятельств трагедии необходимо для предотвращения возможных повторений подобных трагедий. Подавление сигнала GPS и другие помехи – это то, чем Россия уже некоторое время занимается и в регионе Балтийского моря. Мы должны объединить наши усилия для защиты безопасности гражданской авиации“, – подчеркнул министр.

В ходе беседы глава литовской дипломатии также выразил соболезнования и солидарность с Азербайджаном, подчеркнув исключительный профессионализм пилотов самолета, спасших жизни 29 человек, находившихся на борту самолета.

По данным министерства, пережившим авиакатастрофу и детям погибших было предложено реабилитационное лечение в Литве.