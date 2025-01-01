Глава МИД Литвы провел беседу с азербайджанским коллегой: мы должны объединить усилия для защиты гражданской авиации

„Всестороннее и прозрачное расследование причин и обстоятельств трагедии необходимо для предотвращения возможных повторений подобных трагедий. Подавление сигнала GPS и другие помехи – это то, чем Россия уже некоторое время занимается и в регионе Балтийского моря. Мы должны объединить наши усилия для защиты безопасности гражданской авиации“, – подчеркнул министр.
В ходе беседы глава литовской дипломатии также выразил соболезнования и солидарность с Азербайджаном, подчеркнув исключительный профессионализм пилотов самолета, спасших жизни 29 человек, находившихся на борту самолета.
По данным министерства, пережившим авиакатастрофу и детям погибших было предложено реабилитационное лечение в Литве.
Напомним, что пассажирский самолет „Азербайджанских авиалиний“, следовавший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. 38 из 67 человек, находившихся на борту, погибли. Позже появились сообщения о том, что Embraer 190 авиакомпании „Азербайджанские авиалинии“ был сбит российской системой ПВО.
Россия не подтвердила, что одна из ее ракет ПВО поразила самолет. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также обвинил Москву в попытке скрыть причины авиакатастрофы и призвал Россию признать „вину“ за авиакатастрофу.