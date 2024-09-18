2024.09.18 16:27

Глава МИД Литвы просит президента доказательства якобы "бутафорских" конкурсов в министерство

 
Мартина Пикелите
ELTA
ru.DELFI.lt
Науседа и Ландсбергис
Науседа и Ландсбергис

После того как президент Гитанас Науседа заявил, что конкурсы, организованные в Министерстве иностранных дел (МИД), являются всего лишь бутафорским средством, чтобы замаскировать уже принятые решения, глава дипломатии Габриэлюс Ландсбергис просит предоставить подтверждающие это фактические доказательства.

„Ежегодно 50 человек, прошедших конкурсы, из примерно 180-200 обратившихся – бутафорское средство? Может следует привести некоторые факты. Я могу придумать любые заявления из воздуха“, - в среду в Правительстве журналистам заявил Г. Ландсбергис.

Как сообщалось ранее, Г. Науседа заявил, что не удивился, узнав, что на дипломатическую службу назначены советник министра и секретарь МИД. По его словам, конкурсы, проводимые в министерстве, являются всего лишь бутафорским средством, призванным замаскировать решения, принятые Г. Ландсбергисом.

Глава страны неоднократно подчеркивал, что ожидает от нового министра иностранных дел, назначенного после выборов в Сейм, пересмотра происходящих в МИД процессов.

При этом сам Г. Ландсбергис подчеркивает, что продолжающийся конкурс является единственным средством назначения дипломатических представителей. По его словам, атака на секретаря, выигравшего конкурс, является попыткой навредить лично ему.

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