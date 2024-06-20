2024.06.20 17:04

Глава МИД Литвы призывает к безвизу для граждан Армении

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис призывает начать диалог о возможности безвизового въезда в страны Евросоюза (ЕС) для граждан Армении. По его словам, сближение этой страны с ЕС поможет обеспечить независимость Армении.

„Мы приветствуем растущее стремление Армении укреплять связи с ЕС. Мы поддерживаем как можно более активную роль ЕС в Армении. Мы поддерживаем скорейшее начало визового диалога ЕС с Арменией, цель которого – открыть гражданам Армении возможность путешествовать в ЕС без виз“, – заявил Г. Ландсбергис на состоявшейся в четверг пресс-конференции.

„Мы убеждены, что реформы и быстрое сближение Армении с Европейским союзом (ЕС) наилучшим образом обеспечат независимость, безопасность и экономическое благополучие Армении. В настоящее время Армения является самой устойчивой демократией в регионе“, – подчеркнул он.

Его поддержал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подчеркнув, что большая интеграция в ЕС является приоритетом для этой страны.

„Хотелось бы подчеркнуть присоединение Армении к защите демократического будущего от авторитаризма. Эти процессы в Армении касаются не только демократии, но и необходимости доказать устойчивость демократического общества. По этой причине мы углубляем наше партнерство с ЕС“, – сказал А. Мирзоян, находящийся с визитом в Вильнюсе.

„Верю, что есть еще важные цели, которые необходимо достичь. Одна из них – визовая либерализация, которая позволит гражданам Армении приблизиться к ЕС“, – добавил он.

В ходе встречи министров иностранных дел обеих стран был подписан меморандум о взаимопонимании между внешнеполитическими ведомствами Литвы и Армении о сотрудничестве в вопросах, связанных с Европейским союзом.

В ходе визита в Литву министр иностранных дел Армении встретится также со спикером Сейма Викторией Чмилите-Нильсен.

Армения, долгое время поддерживавшая тесные отношения с Россией, рассматривает возможность вступления в ЕС.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии