Глава МИД Литвы примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам

Как указывает МИД, по мере приближения второй годовщины широкомасштабной агрессии России против Украины министры продолжат обсуждение обязательств ЕС в области безопасности перед Украиной, включая военную поддержку и дальнейшие санкции. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дистанционно примет участие в заседании Совета по иностранным делам.

"Министры обсудят ситуацию в регионе Ближнего Востока с целью предотвращения дальнейшего распространения конфликта в регионе, обсудят сотрудничество по оказанию гуманитарной помощи Газе, безопасность на море и меры по борьбе с терроризмом. В ходе встречи состоится неформальная дискуссия с главным координатором ООН по гуманитарной помощи и восстановлению в Газе Сигрид Кааг", - говорится в пресс-релизе МИД.