Глава МИД Литвы примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам

Как указывает МИД, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформирует коллег из ЕС о текущей ситуации в стране и приоритетах.

На мероприятии министры иностранных дел обсудят обязательства ЕС в области безопасности перед Украиной, включая дальнейшую военную поддержку ЕС и ее устойчивые долгосрочные поставки, в рамках подготовки к заседанию Европейского совета.

Также будет обсуждаться дальнейшее усиление санкций ЕС против России.

"Министры обсудят ситуацию в регионе Ближнего Востока после террористических атак ХАМАС на Израиль, координацию действий с партнерами для предотвращения дальнейшей эскалации в регионе. В ходе совета министры обсудят ситуацию в регионе Сахеля, потребность в сохранении участия ЕС, необходимость борьбы с экстремизмом и нелегальной миграцией, а также пути прекращения возможного распространения терроризма", - говорится в сообщении МИД.