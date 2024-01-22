Глава МИД Литвы примет участие в Совете ЕС по иностранным делам

Как сообщило Министерство иностранных дел (МИД), на заседании Совета планируется продолжить обсуждение политических обязательств ЕС и обязательств в сфере безопасности перед Украиной, включая военную поддержку.

Также будут обсуждаться такие вопросы как использование замороженных российских активов для восстановления Украины, ответственность России, поддержка реализации Украинской формулы мира и следующие шаги после принятия решения о начале переговоров о вступлении Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба примет дистанционное участие в работе Совета по иностранным делам.

Министры также обсудят ситуацию в ближневосточном регионе после террористических атак ХАМАС на Израиль, координацию действий с партнерами в целях предотвращения дальнейшей эскалации, сотрудничество во имя мира и предоставление гуманитарной помощи Газе. Кроме того, будет затронут вопрос морской безопасности и мер по борьбе с терроризмом.