2025.04.01 10:23

Глава МИД Литвы прибыл в Киев, где встретится с президентом Украины

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Министр иностранных дел прибыл в Киев
Министр иностранных дел прибыл в Киев
ФОТО: urm.lt

Во вторник министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис прибыл с рабочим визитом в Киев, где официально откроет программу поддержки интеграции Украины в ЕС Ukraine2EU, реализуемую Литвой и Данией.

В рамках визита запланирована встреча главы литовской дипломатии с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает МИД Литвы.

Министр также встретится с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции, министром юстиции Ольгой Стефанишиной.

На встречах будут обсуждаться такие вопросы как ситуация на фронте, усилия по достижению перемирия, гарантии безопасности для Украины, приоритеты военной, дипломатической, финансовой и гуманитарной помощи Украине, меры сдерживания России, прогресс в процессе интеграции Украины в ЕС.

Это уже второй визит К. Будриса в Украину после вступления в должность министра иностранных дел Литвы. Впервые глава литовской дипломатии посетил Украину с делегацией во главе с премьер-министром Гинтарасом Палуцкасом.

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