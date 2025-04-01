Глава МИД Литвы прибыл в Киев, где встретится с президентом Украины

В рамках визита запланирована встреча главы литовской дипломатии с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает МИД Литвы.

Министр также встретится с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции, министром юстиции Ольгой Стефанишиной.

На встречах будут обсуждаться такие вопросы как ситуация на фронте, усилия по достижению перемирия, гарантии безопасности для Украины, приоритеты военной, дипломатической, финансовой и гуманитарной помощи Украине, меры сдерживания России, прогресс в процессе интеграции Украины в ЕС.