Глава МИД Литвы прибыл с официальным визитом в Украину

 
ELTA
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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис начинает свой визит в Украину. Там он встретится со своим коллегой, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, другими политиками и официальными лицами этой страны.

"2024 год будет особенно важен для хода войны в Украине. Есть сценарии, что Украина получит более сильную поддержку со стороны Запада и ее позиции укрепятся. Однако прогнозируются и более сложные сценарии.

Начало года – хорошая возможность сначала обсудить этот год с коллегой Д. Кулебой. С ним мы поговорим обо всех сценариях этого года и о том, что мы можем сделать, чтобы избежать более сложных для Украины сценариев.

Кроме того, Литва осуществляет и будет реализовывать для Украины ряд различных проектов, связанных как с восстановлением, так и с другой помощью", - об основных целях своего визита журналистам в Киеве рассказал Г. Ландсбергис.

Г. Ландсбергис также примет участие в подписании меморандума о взаимопонимании между делегацией ЕС в Украине (EUDEL) и литовским Центральным агентством управления проектами в реализации финансируемого ЕС проекта "Строительство новых укрытий для украинских школ". Европейский союз выделяет 15 млн евро на строительство новых школьных убежищ в Украине, Литва вносит дополнительные 0,5 млн евро и берет на себя ответственность за реализацию проекта.

В четверг министр также встретится с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым.

Он неоднократно предупреждал своих западных коллег о том, что необходимо готовиться к худшему ходу войны в Украине и соответствующим геополитическим последствиям – в случае, если Украина будет утрачивать военную и экономическую поддержку Запада, Россия сможет прорвать оборону Украины на фронте. Г. Ландсбергис также публично призвал готовиться к тому, что Россия может гораздо быстрее, чем ожидалось, восстановить свой военный потенциал и начать агрессию против НАТО.

В последнее время Россия не только пытается усилить наступление на фронте, но и очень интенсивно и широко атакует критическую и гражданскую инфраструктуру Украины, главные города страны. Это попытка максимально истощить ПВО Украины, в то время как военная поддержка Запада застопорилась.

Этот визит Г. Ландсбергиса в Украину является восьмым с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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