Глава МИД Литвы представил 10 пунктов стратегии по нацбезопасности

"Мы больше не можем молчать. Чтобы Литва вышла из приятного застоя мирного времени, необходимо, чтобы мы все двигались вместе. (...) Мой долг — пригласить всех за один стол и найти лучшее решение. Лучшее решение для Литвы, а не для отдельного ее учреждения, политика или ведомства", – отмечает Г. Ландсбергис в пресс-релизе.

"Поэтому я кладу на стол то, что кажется важным и что следует сделать сегодня. Если война закончится в ближайшее время, Россия реализует амбициозные планы модернизации армии в течение нескольких лет. Мне хочется верить, что время еще есть. Я не могу полагаться на оптимизм, я должен быть готов к худшему сценарию развития событий. Уж лучше я пожалею об ошибке и о том, что отдал больше на защиту государства сейчас, нежели тогда, когда мы столкнемся с прямой агрессией и будем недостаточно к ней готовы", – заявил глава дипломатии страны.