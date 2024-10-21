Глава МИД Литвы: предполагаемое вмешательство России в выборы в Молдове должно быть расследовано

„Наибольшую озабоченность вызывают слова президента Санду – о влиянии России на эти выборы. Через определенных людей, которые ближе к России, подкуп голосов, вмешательство в выборы, кампания по дезинформации... Эти события должны быть расследованы и должен быть дан ответ, как они повлияли на выборы, на мнение скольких людей повлияли незаконными способами во время этой избирательной кампании“, - сказал Г. Ландсбергис журналистам в Сейме.