Глава МИД Литвы: предполагаемое вмешательство России в выборы в Молдове должно быть расследовано

„Наибольшую озабоченность вызывают слова президента Санду – о влиянии России на эти выборы. Через определенных людей, которые ближе к России, подкуп голосов, вмешательство в выборы, кампания по дезинформации... Эти события должны быть расследованы и должен быть дан ответ, как они повлияли на выборы, на мнение скольких людей повлияли незаконными способами во время этой избирательной кампании“, - сказал Г. Ландсбергис журналистам в Сейме.
„В целом, если выбрано европейское направление, если это законно проведенные выборы, референдум – тогда направление выбрано. Мы продолжим работать с Молдовой, мы будем вместе с ней, я также выразил это во время своего визита на прошлой неделе“, - сказал министр.
В понедельник проевропейская М. Санду рассказала о попытках Москвы вмешаться в выборы в Молдове. М. Санду заявила, что в последние месяцы Молдова столкнулась с „беспрецедентной атакой на свободу и демократию страны“.
По данным, опубликованным избирательной комиссией, после подсчета более 98 проц. голосов на референдуме о вступлении Молдовы к ЕС, небольшой перевес получил лагерь тех, кто сказал „да“ – насчитано 50,03 проц. голосов. Доля избирателей, ответивших „нет“, которая с начала подсчета голосов была выше, составляет 49,97 проц.