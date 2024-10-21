2024.10.21 14:03

Глава МИД Литвы: предполагаемое вмешательство России в выборы в Молдове должно быть расследовано

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что необходимо выяснить, вмешивается ли Россия в проходящие в Молдове выборы и референдум о вступлении в Европейский союз (ЕС). В понедельник о попытках Кремля повлиять на выборы в стране, пытающейся идти по проевропейскому пути, упомянула и президент Молдовы Майя Санду.

„Наибольшую озабоченность вызывают слова президента Санду – о влиянии России на эти выборы. Через определенных людей, которые ближе к России, подкуп голосов, вмешательство в выборы, кампания по дезинформации... Эти события должны быть расследованы и должен быть дан ответ, как они повлияли на выборы, на мнение скольких людей повлияли незаконными способами во время этой избирательной кампании“, - сказал Г. Ландсбергис журналистам в Сейме.

„В целом, если выбрано европейское направление, если это законно проведенные выборы, референдум – тогда направление выбрано. Мы продолжим работать с Молдовой, мы будем вместе с ней, я также выразил это во время своего визита на прошлой неделе“, - сказал министр.

В понедельник проевропейская М. Санду рассказала о попытках Москвы вмешаться в выборы в Молдове. М. Санду заявила, что в последние месяцы Молдова столкнулась с „беспрецедентной атакой на свободу и демократию страны“.

По данным, опубликованным избирательной комиссией, после подсчета более 98 проц. голосов на референдуме о вступлении Молдовы к ЕС, небольшой перевес получил лагерь тех, кто сказал „да“ – насчитано 50,03 проц. голосов. Доля избирателей, ответивших „нет“, которая с начала подсчета голосов была выше, составляет 49,97 проц.

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