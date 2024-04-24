2024.04.24 18:10

Глава МИД Литвы предложил Филиппинам сотрудничество в сфере развития СПГ-терминалов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис на встрече с министром энергетики Филиппин в Маниле в среду предложил сотрудничество в сфере развития терминалов сжиженного природного газа (СПГ), говорится в пресс-релизе министерства.

"Строительство терминала не только существенно повысило энергетическую безопасность Литвы, но и дало нам ценный экспертный опыт, которым мы можем поделиться с Филиппинами", – заявил Г. Ландсбергис.

Министр также подчеркнул, что Литва повысила энергетическую безопасность, обеспечив энергоснабжение из надежных источников и независимость энергетической инфраструктуры.

"Мы выстроили необходимые связи, начали развивать проекты возобновляемой энергетики, диверсифицировали поставщиков. Наша история успеха также может быть полезной и для Филиппин", — отметил министр.

Литовский бизнес обладает международным опытом в реализации проектов терминалов по импорту СПГ в Бразилии, Италии, Колумбии, Хорватии, Германии и стремится к участию в строительстве и эксплуатации новых проектов.

Это первый визит министра иностранных дел Литвы на Филиппины. В рамках визита проводятся встречи с министрами иностранных дел, экономики, информационных и коммуникационных технологий, заместителем министра обороны и Филиппинской ассоциацией бизнес-руководителей.

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