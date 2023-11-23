Глава МИД Литвы предлагает вернуться к идее всеобщей воинской обязанности

По мнению политика, структура мира, построенная после Холодной войны, рушится на глазах, но в Литве пока избегают разговор о возникших экзистенциальных угрозах.

О необходимости Литве как можно скорее оценить свою концепцию безопасности министр иностранных дел Г. Ландсбергис уже говорил.

"Наша геополитическая позиция – чем дальше, тем больше полагаться на другие опоры, не только на НАТО как главную, которая остается главной, но и на Соединенные Штаты Америки как двустороннего партнера, выслушать их потребности, Германию, которая естественно, становится нашим очень сильным партнером, региональные государства, Польшу и страны Северной Европы, которые находятся рядом и присоединяются, присоединились к НАТО", - утверждает он.

По мнению Г. Ландсбергиса, несмотря на пятую статью НАТО и предоставляемые ею гарантии, Литва должна пересмотреть всю стратегию обороны.

"Прежде всего, мы посылаем сигнал нашему потенциальному противнику, что Литва , вся Литва готова защищаться и защищаться с оружием. Поэтому пришедший здесь встретит не тех, кто перебегает ручей, а тех, кто сражается", - сказал министр в среду вечером.

"Я не могу сказать, что мы сегодня начали дискуссию, которая отражала бы реальную геополитическую ситуацию за пределами Литвы. Несмотря на то, что мы поддерживаем Украину и это один из самых объединяющих страну вопросов, мы не решились в полной мере сказать, насколько напрямую это связано с нашей безопасностью", - заявил Г. Ландсбергис.

"Я думаю, что Литва должна активно задуматься об изменении концепции безопасности и пирамиды безопасности, которая была построена 30 лет назад", - подчеркнул министр.

Говоря о военных угрозах Литве и восточному флангу НАТО, политик отметил, что осталось только одно неизвестное – вопрос, когда это произойдет.