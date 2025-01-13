Глава МИД Литвы пока не называет заявления Трампа экспансионизмом: я бы не стал торопиться с оценкой политики США

„Пока нельзя этого делать. Администрация еще не назначена. (...) Когда будет назначена администрация и первые шаги, тогда можно будет дать оценку политике США“, – подчеркнул К. Будрис в интервью „15min „.
„Я бы не стал забегать вперед (событий – ELTA) сразу после того или иного высказывания или интервью, как охарактеризовать политику США, какой она будет“, – добавил он.
Тем не менее, по словам министра иностранных дел, основные направления работы новой администрации становятся более ясными.
„Внешняя политика займет действительно большую часть повестки дня новой администрации США. Интересы безопасности – не только те, которые связаны с национальной безопасностью США, но и с международной безопасностью – важны. На это указывают определенные географические направления, на которых будет ориентироваться новая администрация США“, – пояснил К. Будрис.
„Судя по направлениям, новость не так уж и плоха – она дает возможности для определенного сотрудничества. (...) Есть сигнал, что внешняя политика будет ориентирована и на Северную Атлантику, что само по себе неплохо“, – сказал он.
Вскоре после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о своей отставке, Д. Трамп, который вступит в должность президента США 20 января, заявил, что он мог бы вынудить Канаду стать одним из штатов при помощи „экономической силы“. Однако уходящий премьер-министр Канады заявил, что нет никаких шансов, чтобы Канада стала 51-м штатом США.
Глава Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что подобные заявления будущего президента США в XXI веке недопустимы. Переизбранный президент Г. Науседа дал понять, что ожидает от Д. Трампа более четкого определения военного сотрудничества между Европой и США.
Между тем, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте утверждает, что ее не напугали заявления Д. Трампа. По мнению политика, важнее всего действия будущего президента, а не риторика.