Глава МИД Литвы пока не называет заявления Трампа экспансионизмом: я бы не стал торопиться с оценкой политики США

„Пока нельзя этого делать. Администрация еще не назначена. (...) Когда будет назначена администрация и первые шаги, тогда можно будет дать оценку политике США“, – подчеркнул К. Будрис в интервью „15min „.

„Я бы не стал забегать вперед (событий – ELTA) сразу после того или иного высказывания или интервью, как охарактеризовать политику США, какой она будет“, – добавил он.

Тем не менее, по словам министра иностранных дел, основные направления работы новой администрации становятся более ясными.