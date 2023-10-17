Глава МИД Литвы: поддержка, оказываемая гражданским палестинцам, не должна оказаться в руках террористов

"Если есть какие-либо признаки того, что поддержка может оказаться в руках террористов, эта поддержка не должна продолжаться. В результате многие страны и Литва согласны с тем, что им в пределах своих возможностей следует оценивать предоставление такой поддержки. Другими словами, обеспечить, чтобы поддержка не доходила до людей, которые совершают террористические акты или иным образом способствуют нестабильности", - сказал Г. Ландсбергис на пресс-конференции, состоявшейся в МИД в понедельник.