Глава МИД Литвы: поддержка, оказываемая гражданским палестинцам, не должна оказаться в руках террористов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Tomas Vinickas

Литва придерживается позиции, что поддержка палестинцев должна быть продолжена, сказал министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Однако, по его словам, необходимо обеспечить, чтобы поставляемая поддержка не попала в руки террористов "Хамас".

"Если есть какие-либо признаки того, что поддержка может оказаться в руках террористов, эта поддержка не должна продолжаться. В результате многие страны и Литва согласны с тем, что им в пределах своих возможностей следует оценивать предоставление такой поддержки. Другими словами, обеспечить, чтобы поддержка не доходила до людей, которые совершают террористические акты или иным образом способствуют нестабильности", - сказал Г. Ландсбергис на пресс-конференции, состоявшейся в МИД в понедельник.

"Однако гражданским лицам и людям, которые никак не способствуют боевым действиям и которым необходима поддержка, ее следует продолжать оказывать", - подчеркнул он.

7 октября палестинская исламистская группировка "Хамас" начала атаку на Израиль. Террористы выпустили тысячи ракет по израильским городам и вторглись в страну. Израиль официально объявил военное положение.

По меньшей мере 1 400 человек были убиты в Израиле и 2 750 человек в результате ответных ударов в секторе Газа.

Израильские военные сообщили, что после терактов было обнаружено около 1500 тел террористов.

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