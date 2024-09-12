Глава МИД Литвы: Победа Украины должна стать стратегическим приоритетом для всех нас

„Пока Путин варварски опустошает Украину, обещание Америки о том, что любой, кто выберет Литву своим врагом, станет также врагом Соединенных Штатов Америки, остается сильнейшей гарантией сдерживания“, - сказал Г. Ландсбергис на встрече с заместителем госсекретаря США Куртом Кэмпбеллом в четверг.

Министр также отметил, что ход войны против Украины и сплоченность международного сообщества ради победы Украины является очень важным фактором обеспечения и поддержания безопасности как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе.

„Принципиально важным остается лидерство США в обеспечении военной и политической поддержки Украины, борющейся против агрессора. Мы не можем сомневаться в том, что сегодня рядом с Покровкой идет борьба не только за Украину, но и за свободу всего демократического мира. Победа Украины должна стать стратегическим приоритетом для всех нас“, - сказал он после встречи.