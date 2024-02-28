Глава МИД Литвы: планируемая акция польских фермеров на границе с Литвой напоминает применяемые Россией гибридные атаки

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Протест польских фермеров, в ходе которого планируется заблокировать один из пунктов на границе с Литвой, напоминает применяемые Россией гибридные операции, заявляет министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. По его мнению, польские ведомства воспринимают эту ситуацию аналогично и будут искать пути предотвращения этой акции, ставящей под угрозу национальную безопасность страны и соседней Литвы.

"Очевидно, что это напоминает определенные гибридные операции, которые активно эксплуатируются российской пропагандой. Хочется верить, что наши партнеры в Польше расценивают это так же, как и мы, и приложат все усилия для поиска путей предотвращения ее развития. С учетом того, что сами эти действия планируются в Сувалкском коридоре, это уже действительно напоминает не протест, а, по правде говоря, акцию, направленную против национальной безопасности как Польши, так и Литвы", – заявил журналистам в среду Г. Ландсбергис.

Польские фермеры собираются с пятницы перекрыть дорогу между Кальварией и селом Будзиск в Сувалкском округе Польши. В ходе акции, которая продлится около недели, планируется проверять объемы перевозимого украинского зерна.

На прошлой неделе польские фермеры заблокировали дороги в Украину, а также главную магистраль страны в Германию. По мнению польских земледельцев, протест вызван недобросовестной конкуренцией, так как украинское зерно дешевле и снижает цены на продукцию по всей Европе.

Есть опасения, что напряженность между Польшей и Украиной может быть использована российскими провокаторами.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии