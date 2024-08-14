Глава МИД Литвы ответил на критику по поводу виллы в Греции: моя семья готова защищать Литву

В ответ на спекуляции по поводу приобретенной недвижимости на греческом острове, звучащие в публичном пространстве с прошлой недели, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что эти спекуляции не имеют ничего общего с действительностью. Политик утверждает, что скандал был устроен на ровном месте не только без учета того факта, что вся требуемая по закону информация о приобретении виллы была указана в декларации и, следовательно, была в открытом доступе, но и с нарушением допустимых границ приватности. И хотя, как уверяет министр, эта история, отразившаяся в громких заголовках, большого удивления у него не вызвала, тем не менее, лидер консерваторов подчеркивает, что трудно не возмущаться интерпретациями, которые поспешили уловить политические оппоненты.