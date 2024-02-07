Глава МИД Литвы отреагировал на угрозы со стороны России: это напоминание о том, что нам необходимо укреплять безопасность

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что угрозы Москвы странам Балтии, высказанные на этой неделе, являются еще одним знаком, что Литва должна укреплять свою безопасность.

"Мы должны помнить, что каждое заявление России, которое поступает в наш адрес, является для нас напоминанием о том, что мы должны укреплять нашу безопасность", - сказал журналистам в среду Г. Ландсбергис.

"Надо быть внимательными и серьезно следить за такими заявлениями. Мы не можем убаюкиваться. Россия – агрессивное государство, которое уже много лет ведет активные военные действия против нашего партнера Украины. Ее стремления к давлению, как минимум дипломатическому, а может и иному, на мой взгляд, идут дальше Украины. Это подтверждают многие страны нашего региона", - сказал министр, комментируя обвинения Кремля в том, что страны Балтии пытаются "саботировать" выборы президента России в следующем месяце.

"Мы должны быть внимательными. Мы не намерены поддаваться неоправданным или непонятным политическим требованиям. Этого никогда не случится. Мы будем реализовывать только то, что предусмотрено в наших международных договорах", - заявил Г. Ландсбергис.

В свою очередь, реагируя на требования Москвы обеспечить безопасность российских посольств и избирателей, Г. Ландсбергис подчеркнул, что Литва по-прежнему соблюдает все международные обязательства. Поэтому, отметил политик, министерство не видит оснований реагировать на очередную провокацию России.

В понедельник Россия вызвала дипломатических представителей трех стран Балтии, обвинив их в попытке "саботировать" выборы президента России в следующем месяце.

Москва обвиняет Эстонию, Латвию и Литву в игнорировании требований России по обеспечению охраны избирательных участков при российских посольствах на территории этих стран.
Москва потребовала от всех трех стран "принять все необходимые меры" для обеспечения безопасности посольств и избирательных округов на их территориях в целях предотвращения "серьезных демонстраций российских граждан, проживающих в этих странах".

"В случае продолжения саботажа, мы примем решительные меры", – предупредили в российском министерстве.

Считается, что президент России Владимир Путин легко победит на выборах, поскольку после многих лет подавления голосов инакомыслящих в стране больше нет сильной оппозиции.

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