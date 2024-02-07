Глава МИД Литвы отреагировал на угрозы со стороны России: это напоминание о том, что нам необходимо укреплять безопасность

"Мы должны помнить, что каждое заявление России, которое поступает в наш адрес, является для нас напоминанием о том, что мы должны укреплять нашу безопасность", - сказал журналистам в среду Г. Ландсбергис.
"Надо быть внимательными и серьезно следить за такими заявлениями. Мы не можем убаюкиваться. Россия – агрессивное государство, которое уже много лет ведет активные военные действия против нашего партнера Украины. Ее стремления к давлению, как минимум дипломатическому, а может и иному, на мой взгляд, идут дальше Украины. Это подтверждают многие страны нашего региона", - сказал министр, комментируя обвинения Кремля в том, что страны Балтии пытаются "саботировать" выборы президента России в следующем месяце.
"Мы должны быть внимательными. Мы не намерены поддаваться неоправданным или непонятным политическим требованиям. Этого никогда не случится. Мы будем реализовывать только то, что предусмотрено в наших международных договорах", - заявил Г. Ландсбергис.
В свою очередь, реагируя на требования Москвы обеспечить безопасность российских посольств и избирателей, Г. Ландсбергис подчеркнул, что Литва по-прежнему соблюдает все международные обязательства. Поэтому, отметил политик, министерство не видит оснований реагировать на очередную провокацию России.
В понедельник Россия вызвала дипломатических представителей трех стран Балтии, обвинив их в попытке "саботировать" выборы президента России в следующем месяце.
Москва обвиняет Эстонию, Латвию и Литву в игнорировании требований России по обеспечению охраны избирательных участков при российских посольствах на территории этих стран.
Москва потребовала от всех трех стран "принять все необходимые меры" для обеспечения безопасности посольств и избирательных округов на их территориях в целях предотвращения "серьезных демонстраций российских граждан, проживающих в этих странах".
"В случае продолжения саботажа, мы примем решительные меры", – предупредили в российском министерстве.
Считается, что президент России Владимир Путин легко победит на выборах, поскольку после многих лет подавления голосов инакомыслящих в стране больше нет сильной оппозиции.