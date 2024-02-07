Глава МИД Литвы отреагировал на угрозы со стороны России: это напоминание о том, что нам необходимо укреплять безопасность

"Мы должны помнить, что каждое заявление России, которое поступает в наш адрес, является для нас напоминанием о том, что мы должны укреплять нашу безопасность", - сказал журналистам в среду Г. Ландсбергис.

"Надо быть внимательными и серьезно следить за такими заявлениями. Мы не можем убаюкиваться. Россия – агрессивное государство, которое уже много лет ведет активные военные действия против нашего партнера Украины. Ее стремления к давлению, как минимум дипломатическому, а может и иному, на мой взгляд, идут дальше Украины. Это подтверждают многие страны нашего региона", - сказал министр, комментируя обвинения Кремля в том, что страны Балтии пытаются "саботировать" выборы президента России в следующем месяце.

"Мы должны быть внимательными. Мы не намерены поддаваться неоправданным или непонятным политическим требованиям. Этого никогда не случится. Мы будем реализовывать только то, что предусмотрено в наших международных договорах", - заявил Г. Ландсбергис.