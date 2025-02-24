Глава МИД Литвы отправляется в Брюссель: обсудит с министрами поддержку Украины

По случаю третьей годовщины войны России в Украине министры обсудят предоставление Киеву срочной военной поддержки и гарантий безопасности, будет утверждаться 16-й пакет санкций против России, состоится обсуждение дальнейших санкций.
Ожидается, что Совет также обсудит ситуацию на Ближнем Востоке и в Грузии.
Министры обсудят реакцию ЕС на растущие антидемократические тенденции в Грузии и продолжающиеся репрессии против политической оппозиции и гражданского общества.
Страны ЕС в прошлую среду согласовали новый пакет санкций. После вступления решения в силу в понедельник еще 13 банков будут исключены из платежной системы SWIFT. Кроме того, восемь российских СМИ лишатся лицензий на вещание в ЕС.
Также вводится широкий запрет на импорт российского алюминия и алюминиевых сплавов, а также запрещается экспорт устройств, которые могут быть использованы для управления боевыми беспилотниками.
Кроме того, планируются еще более жесткие меры против так называемого российского теневого флота. Правила санкций были изменены таким образом, чтобы в будущем уголовные меры могли применяться также к капитанам и владельцам судов.