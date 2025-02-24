Глава МИД Литвы отправляется в Брюссель: обсудит с министрами поддержку Украины

По случаю третьей годовщины войны России в Украине министры обсудят предоставление Киеву срочной военной поддержки и гарантий безопасности, будет утверждаться 16-й пакет санкций против России, состоится обсуждение дальнейших санкций.

Ожидается, что Совет также обсудит ситуацию на Ближнем Востоке и в Грузии.

Министры обсудят реакцию ЕС на растущие антидемократические тенденции в Грузии и продолжающиеся репрессии против политической оппозиции и гражданского общества.

Страны ЕС в прошлую среду согласовали новый пакет санкций. После вступления решения в силу в понедельник еще 13 банков будут исключены из платежной системы SWIFT. Кроме того, восемь российских СМИ лишатся лицензий на вещание в ЕС.