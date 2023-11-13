Глава МИД Литвы: от западной поддержки зависит, осуществятся ли планы Путина относительно дня победы

"Похоже, Путин, смахивает пыль со своих планов относительно дня победы, которые он некоторое время хранил на полке. Однако, видя дискуссии в Вашингтоне, неспособность Европы продвигаться вперед в вопросе военной поддержки Украины и усиливающееся давление на фронте – я думаю, он может снова начать планировать", – заявил Г. Ландсбергис журналистам в понедельник в Брюсселе перед началом Совета ЕС по иностранным делам.

"От нас зависит, осуществятся ли его планы", – подчеркнул он.

Министр подчеркнул, что Европа неоднократно показывала, что может принимать важные и трудные решения, быть лидером и демонстрировать это, поддерживая Украину. Поэтому, подчеркивает Г. Ландсбергис, Запад должен занять твердую позицию и стремиться к тому, чтобы "единственный день победы в этой войне состоялся в Киеве и отмечался украинцами".