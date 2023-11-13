Глава МИД Литвы: от западной поддержки зависит, осуществятся ли планы Путина относительно дня победы

"Похоже, Путин, смахивает пыль со своих планов относительно дня победы, которые он некоторое время хранил на полке. Однако, видя дискуссии в Вашингтоне, неспособность Европы продвигаться вперед в вопросе военной поддержки Украины и усиливающееся давление на фронте – я думаю, он может снова начать планировать", – заявил Г. Ландсбергис журналистам в понедельник в Брюсселе перед началом Совета ЕС по иностранным делам.
"От нас зависит, осуществятся ли его планы", – подчеркнул он.
Министр подчеркнул, что Европа неоднократно показывала, что может принимать важные и трудные решения, быть лидером и демонстрировать это, поддерживая Украину. Поэтому, подчеркивает Г. Ландсбергис, Запад должен занять твердую позицию и стремиться к тому, чтобы "единственный день победы в этой войне состоялся в Киеве и отмечался украинцами".
"Может наступить день, когда украинцы больше не смогут бороться, потому что мы не в состоянии обеспечить их оружием. Таким образом мы подталкиваем Путина к победе. Надо быть конкретными – не должно быть никаких серых зон", – заявил Г. Ландсбергис.
"Мы смогли принять очень важные решения, Европа показала, что может быть лидером. Пришло время сделать еще раз", – призвал он.
В понедельник министр Г. Ландсбергис находится в Брюсселе, где принимает участие в работе Совета ЕС по иностранным делам.