Глава МИД Литвы: от западной поддержки зависит, осуществятся ли планы Путина относительно дня победы

 
ELTA
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Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: DELFI / Dainius Labutis

На фоне разногласий между Вашингтоном и Брюсселем относительно дальнейшей военной поддержки Украины, Владимир Путин может вернуться к планам относительно дня победы, говорит министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Глава литовской дипломатии призывает Запад не позволить Кремлю питать подобные надежды на победу в войне и призывает мобилизовать всю необходимую помощь украинцам, противостоящим агрессии.

"Похоже, Путин, смахивает пыль со своих планов относительно дня победы, которые он некоторое время хранил на полке. Однако, видя дискуссии в Вашингтоне, неспособность Европы продвигаться вперед в вопросе военной поддержки Украины и усиливающееся давление на фронте – я думаю, он может снова начать планировать", – заявил Г. Ландсбергис журналистам в понедельник в Брюсселе перед началом Совета ЕС по иностранным делам.

"От нас зависит, осуществятся ли его планы", – подчеркнул он.
Министр подчеркнул, что Европа неоднократно показывала, что может принимать важные и трудные решения, быть лидером и демонстрировать это, поддерживая Украину. Поэтому, подчеркивает Г. Ландсбергис, Запад должен занять твердую позицию и стремиться к тому, чтобы "единственный день победы в этой войне состоялся в Киеве и отмечался украинцами".

"Может наступить день, когда украинцы больше не смогут бороться, потому что мы не в состоянии обеспечить их оружием. Таким образом мы подталкиваем Путина к победе. Надо быть конкретными – не должно быть никаких серых зон", – заявил Г. Ландсбергис.

"Мы смогли принять очень важные решения, Европа показала, что может быть лидером. Пришло время сделать еще раз", – призвал он.
В понедельник министр Г. Ландсбергис находится в Брюсселе, где принимает участие в работе Совета ЕС по иностранным делам.

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