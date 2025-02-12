2025.02.12 11:11

Глава МИД Литвы обсудил с министром обороны Финляндии вопросы развития оборонной промышленности

 
ru.DELFI.lt
ELTA
К. Будрис обсудил с министром обороны Финляндии вопросы развития оборонной промышленности
К. Будрис обсудил с министром обороны Финляндии вопросы развития оборонной промышленности
ФОТО: urm.lt

Глава литовской дипломатии Кястутис Будрис обсудил во вторник с министром обороны Финляндии Антти Кайкконен вопросы развития европейской обороны и укрепления безопасности стран Северной Европы и Балтийского региона, сообщило в среду министерство иностранных дел (МИД).

По сообщению ведомства, на встрече министры договорились о том, что необходимо призывать союзников к увеличению расходов на оборону, а на саммите НАТО в Гааге добиваться обязательства по выделению не менее 3 проц. ВВП на оборону.

„Мы больше не можем позволить себе бесконечные дискуссии о том, как укреплять Европу. Наше будущее и безопасность Европы требуют решительных действий. Наша общая цель ясна – раз и навсегда остановить российскую агрессию“, – заявил министр.

При этом К. Будрис подчеркнул важность продолжения военной помощи Украине. По его словам, страны Северной Европы и Балтии вместе являются крупнейшими поставщиками оружия стране, борющейся с российской агрессией, после США.

Министры также согласились, что целью мирных переговоров по Украине должен быть долгосрочный и устойчивый мир, поскольку временное перемирие не является решением проблемы.

К. Будрис на этой неделе находится в Хельсинки, где запланированы его встречи с руководством Финляндии для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества и безопасности.

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