Глава МИД Литвы обсудил с министром обороны Финляндии вопросы развития оборонной промышленности

По сообщению ведомства, на встрече министры договорились о том, что необходимо призывать союзников к увеличению расходов на оборону, а на саммите НАТО в Гааге добиваться обязательства по выделению не менее 3 проц. ВВП на оборону.

„Мы больше не можем позволить себе бесконечные дискуссии о том, как укреплять Европу. Наше будущее и безопасность Европы требуют решительных действий. Наша общая цель ясна – раз и навсегда остановить российскую агрессию“, – заявил министр.

При этом К. Будрис подчеркнул важность продолжения военной помощи Украине. По его словам, страны Северной Европы и Балтии вместе являются крупнейшими поставщиками оружия стране, борющейся с российской агрессией, после США.